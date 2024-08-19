高市南區焚化爐BOT引關注 市府：專家學者多持肯定

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄南區焚化爐BOT案引發外界質疑恐私收垃圾，還遭民代指控會議紀錄未如實記載等；高市府環保局表示，針對AI智能高效焚化爐疑慮，經向專家學者們請益，他們多表肯定。

高雄市政府環境保護局為求焚化爐案相關推動更加完善並取得大眾支持，邀請國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授戴華山、正修科技大學環境毒物及新興污染物研究所教授張簡國平、國立高雄大學金融管理學系教授陳怡凱，及長榮大學職業安全與衛生學系副教授林信一等環境保護、公共政策及財務金融領域專家學者深入討論。

環保局發布新聞稿整理專家學者說法指出，廢棄物處理已是成熟技術，讓民間利用有效率方式經營，以合理利潤轉移政府營運所須承擔風險，達到政府、民眾及廠商3贏局面，且目前缺工缺料，政府編列預算及採購曠日廢時，反觀BOT業者為趕快運轉獲取收益，興建效率自然高。

學者專家們表示，BOT新廠垃圾交付及調度皆由環保局負責，未來將導入AI系統，監控進出廠垃圾及焚化情形，加上有CEMS系統可24小時監測空污，必要時能針對民眾關心的污染物戴奧辛，再搭配連續採樣技術，確保監督效果。

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學者專家們指出，環保局責任為監督，應讓政府回歸監督角色，只要契約明訂權利與義務，業者可獲得合理利潤，環保局可達到政策目標、處理垃圾及降低污染，並透過第三方監管機制，結合專家學者、民意代表與當地居民組成監督小組，並與議會保持密切合作，確保焚化廠運作符合法規及社會期待。

另外，有害廢棄物在國內各縣市都有管控體系，若要外縣市有害廢棄物進到高雄自有其難度，更不可能進到焚化廠；至於廢清基金全數用於建廠，將排擠其他公務預算，遭學者反對。（編輯：陳仁華）1130819