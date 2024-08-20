台南建置1400個微型感測器 掌握空氣品質資訊

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（中央社記者張榮祥台南20日電）火災危及公眾安全，也衝擊周邊空氣品質，台南市已陸續建置1400個微型感測器，即時掌握空氣品質資訊，提醒市民自我防護。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，天氣炎熱乾燥提高工廠火災頻率，全市已建置1400個微型感測器，即時掌握空氣品質，發揮關鍵示警作用，降低空氣污染物質影響。

環保局表示，台南市民國109年起陸續建置空氣品質微型感測器，火災發生時，透過數據分析掌握懸浮微粒等污染物濃度趨勢及受影響範圍等，且透過臉書（Facebook）、跑馬燈及市府LINE等管道發布警示訊息。

環保局同時呼籲相關業者，作業前應檢視環境是否堆置廢棄物或存放易燃品，多留意避免火花影響；市民得知警示訊息時，應關閉門窗，待不良狀況解除再外出活動，如需外出，務必戴口罩。

台南市民若要確認生活周遭空氣品質，可至台南市空氣品質監測網（https://air.tnepb.gov.tw/）或下載「台南環保通APP」查詢空氣品質微型感測數值。（編輯：郭諭儒）1130820