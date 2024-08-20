雲林祭出破袋檢查和退運 垃圾量減少回收增

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣民生垃圾一天約350公噸，從今年3月起20鄉鎮執行垃圾破袋檢查，7月起將未分類垃圾退運，根據環保局統計，從今年4月起至6月止，一般垃圾逐月減量，而回收量增加。

為加強民眾落實垃圾分類，雲林縣自今年3月至7月，在20個鄉鎮市進行垃圾隨車破袋檢查，共計抽查2000袋家戶垃圾。結果顯示，其中1439袋含有資源回收物及廚餘，不合格率超過70%，共計檢出應回收物品2937件，以紙容器為最多，達1070件，其次為廚餘821件。

雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓指出，各清潔隊針對分類不確實的家戶現場輔導，若丟棄的垃圾內含應回收物占整袋垃圾比例達1/6，則直接退運此袋垃圾。

在祭出破袋稽查和退運之下，環保局統計今年4月至6月的一般垃圾產生量分別為1萬2068公噸、1萬1452公噸及1萬1133公噸，垃圾量逐月減少。其中西螺鎮平均每月減少約43.9公噸及莿桐鄉減少約30公噸，垃圾減量成效最為顯著。

鄧雅謓說，一般垃圾量逐月降低，而資源回收量上升，廚餘回收增加量則以虎尾鎮、土庫鎮最佳，分別增加23噸、8噸；資源回收量增加的表現優異地區則有虎尾鎮增加約173噸，斗六市增加約99噸。

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台西鄉長李文來告訴中央社記者，上月因為垃圾未落實分類，整車垃圾車被退運，清潔隊積極下鄉宣傳垃圾分類，一般垃圾減量外，資源回收和廚餘量倍增。

雲林縣環保局強調，將持續執行破袋稽查、垃圾退運機制並加強垃圾分類宣導，民眾若未依規定落實垃圾分類，經勸導仍未改善者，將依廢棄物清理法第12條規定，處以新台幣1200元以上至6000元以下罰款。（編輯：郭諭儒）1130820