加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雲林垃圾破袋稽查、退運 分類減量7%見成效

2025/1/13 18:42（1/13 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為有效降低垃圾量、落實分類，雲林縣113年3月起執行垃圾破袋稽查及垃圾退運機制，發現垃圾分類不合格率近2成，以含有紙容器占大宗、廚餘次之，平均每天垃圾減量約7%。（環保局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 114年1月13日
為有效降低垃圾量、落實分類，雲林縣113年3月起執行垃圾破袋稽查及垃圾退運機制，發現垃圾分類不合格率近2成，以含有紙容器占大宗、廚餘次之，平均每天垃圾減量約7%。（環保局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 114年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣環保局去年3月起執行垃圾破袋稽查和退運，發現垃圾分類不合格率近2成，以含有紙容器占大宗、廚餘次之，新措施讓每天垃圾量減少約7%，環保局表示，今年持續稽查。

雲林縣環保局長張喬維今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，雲林縣每天垃圾量逼近400公噸，分析原因與民眾消費行為改變、網路購物過度包裝和未落實垃圾分類有關。

為有效降低垃圾量、落實分類，雲林縣去年3月起執行垃圾破袋稽查及垃圾退運機制；根據環保局統計，截至去年底退運61車次近1000公噸垃圾，總計破袋約10萬包，退回2萬包垃圾，不合格率約18.7%，被退回的垃圾以含有紙容器占大宗、廚餘次之。

雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓說，垃圾退運及破袋稽查機制雙管齊下，平均每天垃圾減量約7%。

google news透過 Google News追蹤中央社

為有效降低垃圾量，環保局強調，今年持續加強破袋稽查，要求民眾落實垃圾減量與分類，目標每天產出垃圾降至340公噸。

環保局指出，雲林縣未設公有焚化爐，過往垃圾去化須仰賴他縣市協助，近年來縣府透過「零廢棄資源化系統（ZWS）」與「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統（MMT）」，每天可處理300公噸，六輕則協助焚化，加上6鄉鎮的掩埋場，雲林縣現在可自主處理垃圾，將逐步去化各掩埋場堆置的垃圾，並計畫封閉轄內垃圾掩埋場。（編輯：唐聲揚）1140113

#張喬維
#雲林縣環保局長
#雲林縣
#垃圾分類
張喬維
雲林轉廢為藝 廢金屬材、玻璃點亮永續凱米颱風重創濁水溪綠覆蓋 雲林10月2天揚塵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：