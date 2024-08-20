宜蘭搶孤隊不服恆春豎孤棚裁判 頭城搶孤交流恐生變

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）宜蘭搶孤隊伍批評今年屏東恆春豎孤棚搶孤競賽裁判不公，恆春原有2隊將參加頭城搶孤，今天恆春豎孤棚搶孤文化協會宣告「不比了」，頭城主辦方則表示，待明天中午最後確認。

恆春豎孤棚搶孤競賽18日落幕，當晚冠軍隊「滿州體育會肖郎搶孤隊」奪冠，第2名宜蘭二結王公廟隊與第3名杏輝搶孤隊總教練林光賢卻提出質疑，冠軍隊攻旗手登上棚頂並未立即敲鑼，而是等第2名攻旗手也登頂後才共持鑼棒敲鑼，敲鑼才算完賽。

冠軍隊攻旗手，也是屏東縣恆春半島豎孤棚搶孤文化協會總幹事彭威華，今天在協會臉書（Facebook）社團貼出聲明，因活動賽後動亂、督導不周，造成賽事瑕疵，辭去總幹事一職以示負責；當晚自己率先攻頂，發現另名攻旗手緊追於後，基於賽前總會議討論，為避免上棚後因激烈肢體競爭，造成選手人身危險甚至墜落問題，得同時持槌敲鑼完賽。

彭威華指出，林光賢依規進行申訴，但是檢視規章後維持原判；林光賢率領選手聚眾抗議，在現場大聲咆哮、辱罵，行為有失運動家精神及風度。

恆春搶孤協會理事長潘豐田也在同社團貼文，已告知頭城搶孤祭典協會，「通知今年我們不比了」。

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恆春搶孤主辦單位恆春鎮公所主任秘書周志仲告訴中央社記者，「名次沒有問題」，第1名與第2、3名攻旗手登頂間距秒數達10秒以上，爬上棚頂時副裁判長即已告知攻旗手名次，裁判爭議當晚開會就已解決。

頭城中元祭典協會前理事長楊碧村表示，恆春與宜蘭地區搶孤隊有多年交情，民俗活動交流還是希望持續溝通，已致電滿州體育會與恆春聯隊了解，並給予2隊截至明天中午時間考慮是否參加9月2日競賽，若恆春半島搶孤隊不參賽，仍有許多隊伍摩拳擦掌「搶著報名」。（編輯：陳仁華）1130820