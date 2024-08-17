恆春豎孤棚連年不順 參賽團隊辦大進場提振士氣

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）恆春年度盛事豎孤棚搶孤賽明天登場，卻有隊伍因選手涉殺人案解散；豎孤棚活動連年遇停辦、違文資法等爭議，競賽團隊提出辦理大進場，由陣頭鼓隊帶領提振士氣。

恆春古城豎孤棚搶孤文化促進會總幹事彭威華接受中央社記者電訪表示，今年參賽隊伍14隊已是歷年最低，又遇選手涉案折損1隊。這幾年活動不順，曾因COVID-19疫情及颱風停辦，又有競賽規則模糊、裁判賽事判決不服眾等爭議，賽後氣氛不佳，因此希望以象徵團結的大進場方式，鼓舞參賽團隊士氣。

彭威華認為，「搶孤文化正掙扎中」，恆春面臨年輕人口外流，組隊人數規定須從8人降至6人，否則難以成隊；而需要技術的攻旗手一般要3年以上訓練才合格，5年才會出師，今年有專職攻旗手隊伍剩不到一半。另外，主辦方鎮公所承辦人員常換，對賽事細節不清楚致控場不理想，盼借鏡宜蘭經驗，改由熟悉搶孤賽事的地方協會主辦。

研究搶孤文化的地方文史工作者張順興表示，豎孤棚搶孤活動除傳承外，最主要是希望發展觀光，雖然參賽隊伍歷年最低，但隊數多未必一定好，豎孤棚最初舉辦時只有4柱，2007年才擴大為36柱，還是要看賽事精采程度，以及周邊演唱、踩街活動民眾是否買單。

張順興指出，目前待解決問題還有違反文資法，文化部文資局以東門廣場棚柱距古城不到4公尺，要求今年搶孤活動結束後遷移；豎孤棚設施2007年前因數量少，每年賽事前組裝即可，現在有36棚柱，若每年須組裝、拆除也是一筆可觀經費，若要遷移也無理想空地。

恆春鎮公所表示，賽後將裁示2方案擇一，一是全數拆除改成組合式孤棚，每年辦理活動時組合；二是不搬遷但縮小孤棚量體，靠近城門與馬路兩側各6柱拆除，將36柱縮減為24柱。

今年中元豎孤棚系列活動為期3天，16日起連兩天踩街嘉年華，明天競賽前將有知名樂團玖壹壹與多名歌手演唱，重頭戲豎孤棚搶孤競賽則在晚間8時40分登場。（編輯：郭諭儒）1130817