嘉義縣地方創生計畫投入3.63億 促進鄉鎮發展

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）「2024嘉義縣地方創生主題展」今天在大林驛站舉辦，縣府說從109年推動地方創生計畫至今，中央、縣府與業者等投注金額累計達新台幣3.63億元，促進城鄉及區域均衡發展。

太保、鹿草、民雄、水上、中埔及大林等9個鄉鎮市地方創生團隊即日起在大林驛站舉辦為期1年地方創生主題展，今天舉辦開幕式，邀請卡羅爾銅管樂團演奏，副縣長劉培東、大林鎮長許有疆等人與會。

劉培東致詞表示，推動地方創生政策至今，縣府針對鄉鎮市不同需求輔導公所及民間事業體制定地方創生計畫，累計媒合中央經費2.69億元，總投資達3.63億元。

劉培東說，無論政府提案或多元徵案模式，縣政府都和國發會地方創生南區輔導中心充分合作，目前已有9個鄉鎮市加入，並持續推廣至其他鄉鎮，形成了具備規模的創生網絡，促進城鄉及區域均衡發展。

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此次展出地方創生各種衍生產品，包括中埔的植物染（檳榔染色衣著）、大埔飄流木小提琴、朴子布袋戲偶雕刻與服飾、溪口鵪鶉蛋捲、金萱烏龍茶方塊酥等具在地特色產品。

許有疆告訴中央社記者，在大林驛站辦展主要是活化此地空間，使驛站不侷限於搭國道客運的功能，未來更將利用此地利之便，設立電動車充電站，引進餐飲業；從國道1號下大林交流道1分鐘內即可抵達大林驛站。（編輯：李淑華）1130825