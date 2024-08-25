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統測全國狀元台南騎馬拜文昌 分享心得：有疑必問

2024/8/25 17:52（8/25 18:06 更新）
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成大南工電機科畢業生吳承庭（前右）以480.5分成為統測全國榜首，25日在補習班安排下穿狀元袍、戴狀元帽，騎馬到武廟參拜文昌帝君及謝師。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月25日
成大南工電機科畢業生吳承庭（前右）以480.5分成為統測全國榜首，25日在補習班安排下穿狀元袍、戴狀元帽，騎馬到武廟參拜文昌帝君及謝師。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）成大南工電機科畢業生吳承庭以480.5分成為今年統測全國榜首，今天在補習班安排下身穿狀元袍、頭戴狀元帽，鑼鼓隊前導下騎馬到武廟參拜文昌帝君謝師，並分享心得「有疑必問」。

知名補教集團今天安排吳承庭與另一名在統測拿到473分高分的成大南工畢業生徐加城，身穿古代狀元袍騎在馬上，由鑼鼓隊開路，帶著補習班學弟妹一起到台灣祀典武廟參拜文昌帝君，沿途吸引不少民眾目光。

吳承庭分享學習心得表示，從高一起就在學校及補習班師長鼓勵下，以進入台科大為第一志願，雖然學習過程中難免遇到挫折及低潮，幸好有師長與同學陪伴，以「有疑必問、有難求解」精神努力，終於考取全國最高分，也鼓勵學弟妹們努力爭取金榜題名。

徐加城則說，高一時成績並不突出，當時面對高職課程複雜又困難專業科目，一度陷入學習徬徨，在師長鼓勵下，協助備審資料、學習歷程、參與營隊、擔任志工、專業證照等，多元學習努力。

吳承庭與徐加城隨後發放文昌筆、2B劃卡筆等傳承信物給學弟妹們，象徵薪傳接棒，補習班也頒發獎助學金給兩人，期許他們成為學弟妹榜樣。（編輯：陳仁華）1130825

#文昌
#台科大
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