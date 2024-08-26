反對光電場大舉進入 嘉縣大埔鄉民縣議會陳情

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣大埔鄉茄苳村近年突然冒出一座座光電場，引起當地居民恐慌，30多名村民今天在嘉義縣議會開臨時會時向縣長翁章梁遞交陳情書，要求光電設置遠離社區、遠離校區。

茄苳村民今天告訴中央社記者，位於大埔鄉的曾文水庫原本要設光電板，後來因地方憂心影響水質告吹，光電業者竟將目光轉向村莊，近年在茄苳村設置數座光電場，未來可能再增加，引起村民恐慌，他們不願居住環境四周被光電板包圍。

翁章梁與村民溝通時說，大埔鄉目前設置4座光電場，還有同意備查6件，申請案駁回6件，遞件檢還12件，撤銷申請2件、備案失效3件、自行放棄3件；光電場不應影響景觀及村民生活，光電業者需與地方善盡溝通，縣府才會依法審查核准申請。

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茄苳村長張連進則表示，少數村民將土地租借給業者申設光電場，過程只有地主知情，光電場集中設在村內已對村民生活造成不良影響，希望縣府停止核准光電業者申請，還給大家正常的居住空間。

無黨籍嘉義縣議員何子凡、莊竣傑今天陪同村民到議會陳情，何子凡說，大埔鄉因曾文水庫劃設大片水質水源保護區，村莊居住土地有限，縣府又同意在此設數座光電場，總面積2萬5098平方公尺，若全部完工後，將迫使村民居住在光電廠中，希望縣府提高設置審查門檻。（編輯：謝雅竹）1130826