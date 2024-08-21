本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2026世界棒球經典賽分組出爐 台灣隊須從資格賽打起
首頁 / 地方

民雄大士爺祭遶境祈福 千人「仙氣」踩街熱鬧滾滾

2024/8/21 19:28（8/22 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭將在24日至26日舉行祭典，創意踩街祈福遶境活動21日下午率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的大士爺紙糊神像壓軸。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭將在24日至26日舉行祭典，創意踩街祈福遶境活動21日下午率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的大士爺紙糊神像壓軸。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣民雄大士爺祭創意踩街祈福遶境活動今天下午登場，千人「仙氣」上街迎大士爺，近3公尺高的大士爺紙糊神像遶過民雄主要市街，吸引路過民眾圍觀，一路熱鬧滾滾。

民雄大士爺祭在8月24日至26日舉行祭典，今天先舉辦「迎大士爺創意踩街祈福遶境」，為大士爺祭揭開序幕，「民雄國中管樂團、民雄國小舞蹈團、幸福快樂舞蹈團」等30幾個在地團隊與會，民雄義消分隊則扛著坐竹轎的紙糊大士爺壓軸。

踩街路線從民雄國小出發，經民族路、中樂路、民權路、文化路等最後回到大士爺廟進行表演，沿途吸引眾多民眾圍觀，非常熱鬧。

嘉義縣副縣長劉培東今天代表縣長翁章梁參與活動，接受媒體記者聯訪表示，每年民雄大士爺祭典，都吸引數十萬人參加，在祭典前3天舉行迎大士爺踩街活動，讓大家共同參與，感受傳統文化魅力，一起遶境祈求平安。

嘉縣府文化觀光局表示，今年踩街以「仙氣」為主題，結合地方各社團一起為大士爺祭暖身；今年活動除「數位5G互動體驗」，還包括「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「辦桌文化體驗活動」等。（編輯：陳仁華）1130821

嘉義縣民雄大士爺祭創意踩街祈福遶境活動21日下午熱鬧登場，共有30幾個在地團隊參與，路線從民雄國小出發，為24日起舉行的祭典暨相關周邊活動揭開序幕。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
嘉義縣民雄大士爺祭創意踩街祈福遶境活動21日下午熱鬧登場，共有30幾個在地團隊參與，路線從民雄國小出發，為24日起舉行的祭典暨相關周邊活動揭開序幕。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
#大士爺
#民雄
#民權路
#文化路
#翁章梁
#民族路
#嘉義縣
#劉培東
劉培東
工程會現勘嘉縣颱風災情 加速審議進度助復建董建宏拜會嘉義縣府 持續溝通國土計畫凝聚共識
翁章梁
嘉縣府訪瑞士先進底渣處理廠 參考如何循環利用美加領袖團嘉縣參訪亞創中心 促進無人機產業交流
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：