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配合縣運動會舉辦 連江縣國中小提早開學

2024/8/27 17:39（8/27 18:06 更新）
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因配合縣運會將在9月19日起登場，連江縣內共8所國中小提早於27日開學，家庭教育中心為響應教育部推廣祖父母節，也在各校舉辦「大手牽小手、代代（帶帶）學習趣（去）」活動，小一新生與幼兒園學生由祖父母陪同報到，即可得到紀念品與共讀繪本。（連江縣政府提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年8月27日
因配合縣運會將在9月19日起登場，連江縣內共8所國中小提早於27日開學，家庭教育中心為響應教育部推廣祖父母節，也在各校舉辦「大手牽小手、代代（帶帶）學習趣（去）」活動，小一新生與幼兒園學生由祖父母陪同報到，即可得到紀念品與共讀繪本。（連江縣政府提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年8月27日
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（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）因配合縣運會於9月19至23日舉辦，連江縣內共8所國中小提早於今天開學。至於新生人數，西莒敬恆國中小國小部0人入學，為唯一掛零學校。

連江縣政府教育處新聞資料指出，113年連江縣運動會將於9月19日至23日登場，因比賽期間全縣中小學將停課3日，故提早至27日開學。

根據教育處統計，113年度第1學期全縣8所中小學共計新生人數為國中92人，其中最多為南竿介壽國中小51人，最少為敬恆國中小2人。國小新生人數合計74人，最多為南竿介壽國中小33人，敬恆國中小無人入學。

而與112年度相比，國小新生人數從去年的88人下滑至今年的74人；國中新生人數則由去年82人增長至今年之92人。不過，近3年國小、國中新生人數皆未破百。

連江縣教育處長王禮民接受中央社記者訪問指出，連江縣今年人口突破1萬4000人，且粗出生率為全國第一，但各校仍面臨少子化與學生流失問題。在馬祖出生不等於會留在縣內就讀，仍會努力提升教學品質，不因人少而打折。

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連江縣立敬恆國民中小學校長陳其俊則告訴中央社記者，因112學年度莒光鄉內敬恆國中小幼兒園與國小部，以及東莒國小無畢業生，原以為國中小恐雙雙掛0，但國中部2位學生從台灣本島前來就讀，成為113學年度敬恆唯2新生。

連江縣家庭教育中心為響應教育部推廣祖父母節，今天於各校舉辦「大手牽小手、代代（帶帶）學習趣（去）」活動，小一新生與幼兒園學生由祖父母陪同報到，即可得到紀念品與共讀繪本，吸引許多爺爺奶奶帶著孫子孫女一同上學。（編輯：李淑華）1130827

#教育部
#連江縣
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