澎湖追風音樂燈光節試燈 點亮觀音亭園區

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（中央社澎湖縣27日電）2024澎湖追風音樂燈光節30日將登場，今晚試燈點亮澎湖夜晚，馬公觀音亭休憩園區愈夜愈美麗，將為澎湖秋冬觀光旅遊帶來另一波高峰。

觀光署澎湖國家風景區管理處處長洪志光表示，今年的澎湖秋瘋季系列觀光旅遊活動，30日將由澎湖追風音樂燈光節率先登場，今年以「光島盛典」為主題，點亮氛圍，以追風、音樂、海島、四季為主軸，設計多款燈飾藝術，讓澎湖的夜晚更耀眼。

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洪志光表示，澎湖追風音樂燈光節30日起為期一個月的每週五推出光環境與音樂展演，有光島盛典、海燕光影、石鮔曼波、風中奇緣、一帆風順、繁星點點銀魚閃耀、好運龜來、風中奇緣等15組燈飾藝術，還有15+1組超強夢幻卡司藝人，包括玖壹壹Ft.潤少、林宥嘉、八三夭、五堅情、韋禮安等，一起遊澎湖、SING嗨風、賞美景、吃美食，享受最精彩的音樂派對，打造澎湖秋季最強音樂盛事。

澎湖四季旅遊的壓軸的「秋之奇岩季」與「秋遊澎湖好時光」、「2024澎湖自行車跳島嘉年華」及「2024菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，都將陸續登場，讓更多遊客在秋冬之際到澎湖遊玩。（編輯：郭諭儒）1130827