北港杜絕埃及斑蚊過冬 全鎮總動員孳清滅孓

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）國家衛生研究院今年7月發布在雲林北港鎮發現埃及斑蚊，雲林縣長張麗善今天授旗給北港鎮長蕭美文及各里長，呼籲全鎮總動員，做好「巡、倒、清、刷」，消滅埃及斑蚊孳生源、杜絕病媒蚊過冬。

雲林縣衛生局今天在北港鎮老人會館，舉辦「消除病媒蚊社區總動員」孳清滅孓授旗誓師活動，北港鎮各里長、農會與清潔人員皆出席，蕭美文示範「巡、倒、清、刷」要訣。

張麗善指出，雖然北港鎮發現埃及斑蚊蹤跡，但縣內迄今尚未發現本土病例，請大家放心。縣府衛生局、環保局接獲此訊息後，積極與北港鎮公所、各里辦公室合作，進行環境清理與清消，今天再舉行消除病媒蚊社區總動員授旗誓師，杜絕埃及斑蚊在雲林繁衍過冬。

張麗善表示，埃及斑蚊是登革熱傳染病媒之一，且比白線斑蚊警覺性高，具存活期較長、喜歡棲息室內、蟲卵抗旱力較強等特性。

衛生局長曾春美說，衛生局與疾管署合作擬定「北港鎮消除埃及斑蚊計畫」，針對北港鎮高風險9個里、2402戶，透過「以公帶私」方式，由北港鎮公所動員里鄰長（幹事）、志工及里民等全民動員起來，進行家戶內及戶外孳生源清除，並教育民眾落實家戶環境自我管理，以減少孳生源，消除病媒蚊生存環境。

另外，衛生局、環保局與疾管署南區管制中心會持續稽巡查，也定期抽查，若發現須改善之處，會一直複查到改善為止。

由於彰化縣登革熱本土個案曾到過雲林縣，疾管署已完成疫調並清消。（編輯：陳仁華）1131024