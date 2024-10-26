公益修繕 高市府攜手衡山基金會打造安身立命之處

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄市前鎮區63歲獨居、患重度精障疾病的吳姓婦人長期依賴微薄政府補助過活。月初因山陀兒颱風致2樓平房屋頂屋瓦坍塌，社會局攜手衡山基金會為她打造安身立命處所。

膝下無子的吳婦生活狀況不佳，長期依賴微薄政府補助過活，生活無法正常自理。尤其在10月初山陀兒颱風侵襲後，原本住處已殘破不堪，現在屋瓦坍塌更嚴重。

吳婦表示，從小住在這已經60多年，自從父親離開後就剩她一人，唯一留下的就是一張搖搖椅跟這個老木房，每個月還要付給政府租金，沒有能力支付修繕費用，只能漏水時躲在不會被雨滴到的地方，如果比較嚴重就在外面撿個板子遮雨。

社會局社工表示，個案因為有精神障礙，生活困難，雖然政府有補助，有時也會來探望，但是對於居住問題安全也無能為力。颱風後狀況更嚴重了，感覺好像隨時會坍塌。很感謝衡山基金會，讓這個社會變得更美好。

全案經社會局「無障礙之家」訪視後發現木造屋遭白蟻侵蝕、主橫梁斷裂、電線紊亂老舊，環境相當危險。轉介至衡山基金會，基金會為此募資新台幣20萬元協助修繕，志工團隊與愛心企業今天攜手進場施作工程。

衡山基金會評估個案情況後發起動員計畫，募集各地善心人士捐款，緊急號召專業志工團隊，並與愛心企業「晨間廚房」攜手合作，共同為吳婦重整家園，讓她有個安全無慮居住環境。「晨間廚房」號召20多名員工共襄盛舉，讓這次修繕計畫得以順利展開。

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衡山基金會新聞稿表示，一直以來秉持「點滴關懷，修繕未來」精神，致力為弱勢族群提供最實質幫助，無論是房屋修繕、食物銀行、還是其他生活支持，基金會使命就是讓這些困境中家庭重拾生活希望。這次修繕行動不僅解決個案居住危機，也展現公私協力及社會大愛與企業善舉力量。

衡山基金會呼籲社會持續關注弱勢群體，類似個案還有許多，他們生活在社會邊緣，迫切需要各方的關懷與幫助。希望通過這次行動，能引起更多人對於弱勢族群的重視，共創互助、溫暖社會。（編輯：孫承武）1131026

高雄市63歲獨居、患有重度精障疾病的吳姓婦人長期依賴微薄政府補助過活，原本住處已殘破不堪，日前颱風來襲更導致屋瓦塌陷，社會局攜手衡山基金會為吳婦重整家園、修繕住所，26日進場施工。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日