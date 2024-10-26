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公益修繕 高市府攜手衡山基金會打造安身立命之處

2024/10/26 15:47（10/27 09:23 更新）
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高雄市社會局攜手衡山基金會為前鎮區一名獨居且罹患重度精障疾病的吳姓婦人重整家園，盼讓婦人能有個安全無慮的居住環境。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日
高雄市社會局攜手衡山基金會為前鎮區一名獨居且罹患重度精障疾病的吳姓婦人重整家園，盼讓婦人能有個安全無慮的居住環境。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日
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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄市前鎮區63歲獨居、患重度精障疾病的吳姓婦人長期依賴微薄政府補助過活。月初因山陀兒颱風致2樓平房屋頂屋瓦坍塌，社會局攜手衡山基金會為她打造安身立命處所。

膝下無子的吳婦生活狀況不佳，長期依賴微薄政府補助過活，生活無法正常自理。尤其在10月初山陀兒颱風侵襲後，原本住處已殘破不堪，現在屋瓦坍塌更嚴重。

吳婦表示，從小住在這已經60多年，自從父親離開後就剩她一人，唯一留下的就是一張搖搖椅跟這個老木房，每個月還要付給政府租金，沒有能力支付修繕費用，只能漏水時躲在不會被雨滴到的地方，如果比較嚴重就在外面撿個板子遮雨。

社會局社工表示，個案因為有精神障礙，生活困難，雖然政府有補助，有時也會來探望，但是對於居住問題安全也無能為力。颱風後狀況更嚴重了，感覺好像隨時會坍塌。很感謝衡山基金會，讓這個社會變得更美好。

全案經社會局「無障礙之家」訪視後發現木造屋遭白蟻侵蝕、主橫梁斷裂、電線紊亂老舊，環境相當危險。轉介至衡山基金會，基金會為此募資新台幣20萬元協助修繕，志工團隊與愛心企業今天攜手進場施作工程。

衡山基金會評估個案情況後發起動員計畫，募集各地善心人士捐款，緊急號召專業志工團隊，並與愛心企業「晨間廚房」攜手合作，共同為吳婦重整家園，讓她有個安全無慮居住環境。「晨間廚房」號召20多名員工共襄盛舉，讓這次修繕計畫得以順利展開。

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衡山基金會新聞稿表示，一直以來秉持「點滴關懷，修繕未來」精神，致力為弱勢族群提供最實質幫助，無論是房屋修繕、食物銀行、還是其他生活支持，基金會使命就是讓這些困境中家庭重拾生活希望。這次修繕行動不僅解決個案居住危機，也展現公私協力及社會大愛與企業善舉力量。

衡山基金會呼籲社會持續關注弱勢群體，類似個案還有許多，他們生活在社會邊緣，迫切需要各方的關懷與幫助。希望通過這次行動，能引起更多人對於弱勢族群的重視，共創互助、溫暖社會。（編輯：孫承武）1131026

高雄市63歲獨居、患有重度精障疾病的吳姓婦人長期依賴微薄政府補助過活，原本住處已殘破不堪，日前颱風來襲更導致屋瓦塌陷，社會局攜手衡山基金會為吳婦重整家園、修繕住所，26日進場施工。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日
高雄市63歲獨居、患有重度精障疾病的吳姓婦人長期依賴微薄政府補助過活，原本住處已殘破不堪，日前颱風來襲更導致屋瓦塌陷，社會局攜手衡山基金會為吳婦重整家園、修繕住所，26日進場施工。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日
高雄市前鎮區一名獨居、患有重度精障疾病的吳姓婦人住家因風災受損嚴重，市府社會局近日轉介吳婦個案給衡山基金會，基金會隨即展開訪視行動，評估住宅狀況後準備為婦人打造可安身立命的處所。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日
高雄市前鎮區一名獨居、患有重度精障疾病的吳姓婦人住家因風災受損嚴重，市府社會局近日轉介吳婦個案給衡山基金會，基金會隨即展開訪視行動，評估住宅狀況後準備為婦人打造可安身立命的處所。（衡山基金會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月26日
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