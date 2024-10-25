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山陀兒颱風鹽塵釀農損 彰縣大豆高粱可申請救助

2024/10/25 12:35
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）受山陀兒颱風影響，彰化縣沿海鄉鎮種植大豆、高粱及胡蘿蔔等作物的農田，因強風夾帶鹽塵，造成作物葉片乾枯及死亡，縣府指出，受損已達現金救助標準，農民可提出申請。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，10月初山陀兒颱風來襲，強風夾帶鹽塵造成大豆、高粱、胡（芝）麻、洋蔥及胡蘿蔔等作物，因葉片乾枯、植株死亡產生農損。

縣府說明，農業部已公告，彰化縣全縣種植的大豆、芳苑鄉的高粱、胡（芝）麻、洋蔥及胡蘿蔔、線西鄉的胡（芝）麻，可申請農業天然災害現金救助，農民只要是申請救助項目損失率達20%以上者，即可向土地所在地的鄉鎮公所申請現金救助。

縣府指出，大豆、高粱，每公頃救助金額為新台幣2萬8000元；胡（芝）麻是每公頃3萬元；胡蘿蔔每公頃救助4萬1000元；另外洋蔥每公頃救助4萬6000元。

農業部也公告為彰化縣為農業天然災害低利貸款地區，想申請貸款的農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，在證明書核發隔天起15日內，檢附證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。（編輯：謝雅竹）1131025

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