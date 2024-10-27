律師陪同報案竟遭請離 竹市警：若有違失將懲處

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）1名律師日前陪同受詐騙民眾到新竹市某派出所報案，員警竟說報案不用請律師，並以妨礙作業為由將律師請離。對此，新竹市警察局第一分局表示，員警行為確有不妥，若有違失將依規檢討懲處。

1名女律師日前在社群平台Threads發文指出，她將被害人受騙過程打成電子檔、截圖對話紀錄後，帶著相關資訊陪同當事人到新竹市某派出所報案，盼方便做筆錄，未料竟遭員警請離。

女律師表示，該名員警對她說「報案為什麼要請律師」及「你會妨礙我，請你離開」等語，經向員警說明可提供電子檔方便作業，且不會影響員警作業等，但仍遭員警回「我不需要你的資料，注意你的態度，不然我可以請當事人改天再來」。

女律師指出，該名員警根本無權請她離開，依法她可陪同當事人在場，質疑警察素質不佳。

對此，新竹市警察局第一分局今天透過文字說明，初步調查該名派出所員警受理詐欺案件時，想先向被害人了解案情緣由，避免因被害人及律師同時陳述而資訊錯亂，所以才請律師離開。

第一分局表示，該員警行為已影響律師的陪同在場權，確有不妥之處，目前已由督察人員進行調查，若有違失將依規定檢討懲處，另也會加強法紀教育及受理案件服務態度。

然而，新竹市派出所員警受理民眾案件的爭議不只一樁。1名女子日前到竹市某派出所領取遺失的律師證時，員警以內部規定為由強迫蓋指印才可領回，遭質疑員警濫權。（編輯：張銘坤）1131027