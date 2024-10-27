雲林北港糕餅麻油節登場 2千份麻油雞免費品嚐

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）「糕朋滿座、樂油北港－2024雲林縣北港國際糕餅麻油節」今天登場，現場2000份麻油雞讓民眾品嚐，同時展示糕餅；北港形象商圈發展協會盼讓民眾了解北港在地文化，促進經濟。

雲林縣建設處今天在北港朝天宮前舉辦2024雲林縣北港國際糕餅麻油節，總舖師用北港在地麻油烹煮麻油雞，吸引多人參與。

雲林縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、雲林縣北港形象商圈發展協會理事長黃文通等人出席，共同為活動揭開序幕。

張麗善表示，北港鎮是雲林縣的重要觀光重鎮，擁有豐富的宗教文化和著名的傳統美食，尤其是糕餅與麻油更是全台聞名，今年糕餅麻油節活動不僅保留麻油雞品嚐和糕餅展示試吃，還加入了多樣化的互動體驗，讓親子都能樂在其中。

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黃文通說，每年到北港朝天宮進香參拜人潮逾百萬人，帶動地方經濟，幾乎人手一份糕餅、麻油，初估每年產值新台幣上億元，相當驚人。為了讓更多人了解北港糕餅、麻油文化，商圈從民國92年起籌辦「北港國際糕餅麻油節」，盼帶給大家多認識當地美食文化。

黃文通指出，活動現場2000份麻油雞免費品嚐外，還有北港在地知名糕餅業者展示、試吃外，為促進地方經濟，更推出「北港好禮集點樂」，遊客在北港鎮內指定商家消費，即可獲集點卡，集滿點數後可參加抽獎，有機會得到北港特色禮盒，內含麻油、糕餅等優質產品。（編輯：李淑華）1131027