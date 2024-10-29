馬糞海膽開放養殖已有16場 澎湖盼未來可全年供應

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（中央社澎湖縣29日電）澎湖野生海膽，年年遞減，澎湖縣府開放養殖業者進行馬糞海膽養殖，促進養殖產業發展；縣長陳光復今天實地前往了解，期盼海膽漁業資源永續發展，未來可全年吃到海膽。

馬公西衛張宏尉養殖場與嘉義大學合作進行研發馬糞海膽專屬養殖水槽、養殖稚膽及成膽飼料開發等，經8個月穩定養殖，陳光復今天在農漁局長陳高樑與水產養殖場長柯志鴻等人陪下，前往視察馬糞海膽養殖成果並現場品嚐，盛讚海膽口味「又甜又讚」。

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陳光復表示，澎湖「白棘三列海膽」（俗稱馬糞海膽）產量，一年比一年銳減，縣府為讓海膽漁業永續發展，訂有每年7月1日至8月31日開放採捕外，其餘禁止採捕，去年並指示農漁局研提馬糞海膽養殖相關配套措施，公告修正「白棘三列海膽（馬糞海膽）漁業資源管理有關限制事宜」，開放澎湖合法養殖業者可以申請養殖與繁殖，以充裕海膽漁業資源。

農漁局表示，澎湖目前合法的海膽養殖有16場，其中馬糞海膽育苗場有3戶，陸上魚塭養殖場8戶、海上養殖5戶，提供有5萬多粒，澎湖水產種苗場還有10餘萬粒種苗。（編輯：陳仁華）1131029

澎湖「白棘三列海膽」（俗稱馬糞海膽）產量年年遞減，縣府開放合法養殖業者可以申請養殖與繁殖，以充裕海膽漁業資源；農漁局表示，澎湖目前合法的海膽養殖有16場。中央社 113年10月29日

由於澎湖野生海膽銳減，縣府2023年開放業者進行馬糞海膽養殖，澎湖縣長陳光復（右4）等人29日實地走訪養殖場，了解馬糞海膽人工養殖相關成果。中央社 113年10月29日