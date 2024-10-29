颱風康芮發布海警 台東山區溪流海域管制進入

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）中央氣象署傍晚發布颱風康芮海上颱風警報，台東縣消防局立即公告，劃定山區、溪流和海域限制管制區，管制進入，違者最重可罰新台幣25萬元以下罰鍰。

台東縣消防局表示，今年編號第21號中度颱風康芮暴風圈正持續朝台灣東南方外海接近，台東縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線，因應颱風災害防救需要，縣政府自29日下午5時30分公告劃定向陽山等區域為管制區，並自下午5時30分起生效。

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公告劃定「向陽山區至大武山區 （含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼和綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止民眾進入或命其離去的範圍。

消防局表示，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，不得進入或通行，颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法逕行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。1131029