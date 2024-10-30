高市15家餐飲未保產品責任險 各裁處3萬元

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市衛生局今天公布，全市餐飲業者投保產品責任險稽查情形，全市共7468家業者應投保，其中有15家未投保，衛生局各依食安法裁處3萬元。

衛生局今天發布新聞稿表示，為保障消費者飲食安全與權益，依據食品安全衛生管理法，查察餐飲業者產品責任險投保情形，今年查核率100%、其中符合投保餐飲業者共7468家，已投保7453家，未投保15家，已依食安法第13條規定及同法第47條規定裁處3萬元。

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衛生局說明，國內屢傳餐飲業食品中毒或食安疑慮，以及餐飲業者未投保產品責任險事件，食品業者依食品安全衛生管理法第8條及第13條規定辦理食品業者登錄及投保產品責任險，除對消費者飲食更有保障外，更能展現食品業者勇於承擔企業社會責任的決心，並分攤業者在發生食品衛生安全事件時的風險。

衛生局提醒食品業者依食品安全衛生管理法第13條規定投保產品責任險者，未投保依法可處3萬至300萬元罰鍰。此外，也輔導業者配合響應高雄市政府政策，要求餐飲業者主動將產品責任險投保資料張貼於明顯處。（編輯：謝雅竹）1131030