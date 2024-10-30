颱風康芮逼近 台東傍晚風雨增強、長浪激壯觀浪花

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東傍晚已感受到颱風逼近，出現間歇性強風驟雨，海面長浪打在岸際激起浪花聲勢驚人。台東縣政府宣布晚上停班停課，台東災害應中心和各單位備戰。

台東縣長饒慶鈴下午巡視颱風災害應中心，並和各鄉鎮市長視訊，了解防颱措施，聽完颱風災情分析後，當場宣布晚上停班停課；台東市公所下午發放防洪沙包，民眾大排長龍領取。

根據台東颱風災害應中心下午4時統計資料，台東停電戶數一度達到1145戶（綠島鄉649戶、蘭嶼鄉496戶），已修復1050戶，目前停電數95戶（蘭嶼鄉95戶），持續搶修中。

交通方面，省道南迴公路台東端多處實施交管，南橫公路台東端晚上10時後預警性封閉。東64線3K處道路塌陷，目前僅機車可通行。東63線，豐收橋斷裂尚無法通行。

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16條土石流潛勢溪分布在卑南鄉、金峰鄉、太麻里鄉，已發布黃色警戒；分別在金峰鄉、太麻里鄉2處大規模坍塌黃色警戒。

目前包括軍方、水利等相關單位軍進駐災害應並中心。饒慶鈴指示特別留意弱勢族群，要提早因應準備；易成孤島地區或部落（約16-20處），必須盡早做因應準備，包括糧食、油電等物資的盤點工作；對於上次山陀兒造成金峰、太麻里地區的災害，以及豪雨可能造成縱谷地區水稻倒伏情形，會與各鄉鎮密切注意及聯繫因應。（編輯：李淑華）1131030

颱風康芮持續進逼台灣，台東市公所30日下午發放防洪沙包，民眾大排長龍領取，有人特別動員全家到場搬沙包。中央社記者盧太城台東攝 113年10月30日