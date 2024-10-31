颱風康芮來襲高美濕地觀景 中市警開2勸導單

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）颱風康芮來襲，台中市高美濕地等景點昨天下午即封閉，卻仍有人駐足觀景。台中市清水警分局出動勸離，共開出2張勸導單。和平區梨山地區目前有19戶停電，台電進駐搶修。

颱風康芮挾帶強風，台中市高美濕地為警戒區，清水警分局前往巡邏，發現有民眾駐足觀景，開出2張勸導單。今天上午5時，清水區藝術街發生路樹傾倒，無人受傷，警方現場擺放交通錐及警車警示，疏導交通。

谷關工務段指出，台8線77公里處靈甫橋路段，中午時分開始出現泥流，因持續降雨無法有效清除，為避免通過發生危險，路段已經先封閉，將待邊坡狀況穩定後，工務段人員進場搶修。（編輯：謝雅竹）1131031