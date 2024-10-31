新北為清淤開水門時間待定 警籲11/1多搭大眾運輸

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（中央社記者高華謙新北31日電）颱風康芮逐漸減弱，新北市明天上班上課。新北警局說，紅黃線路段明天上午7時起恢復管制，不過水門開啟時間仍需視清淤狀況而定，建議民眾搭大眾運輸或提早1小時出門並改道。

新北市政府警察局表示，康芮颱風帶來豪雨，水庫洩洪後，新店溪、基隆河、大漢溪及淡水河流域周邊高灘地須清淤而持續關閉，水門開啟時間仍需視清淤狀況而定，因此水門周邊紅黃線仍開放停車至明天下午5時。

新北警局指出，交通科技執法將同步恢復執法取締，呼籲停放在紅黃線的車輛明天上午7時前駛離，否則將依法拖吊；另在校園停車部分也應儘速駛離。

新北警局表示，新北市水利局目前已增派人力在新店溪、基隆河、大漢溪及淡水河流域清淤，因應水門持續封閉將衝擊沿線交通，建議民眾明天出門多搭大眾運輸，若仍須自行開車，盡量提早1小時出門。

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新北警局說，建議二重疏洪道周邊替代道路改道，例如北新莊地區往北市，建議走重新橋或台1線（中山路）高架道路；南新莊地區往北市，建議由新海橋、大漢橋或台65線前往；蘆洲地區往北市，建議由水漾路、重陽橋、台北橋或高速公路前往。

新北警局說，往來淡水區或關渡地區車輛，引導改走台64線快速道路、龍米路接關渡大橋；往來蘆洲、五股區（五股交流道），引導改走永安大橋或成蘆大橋；已提前進入高速公路車輛，請避免由台64、65或台1高架銜接北市。（編輯：李亨山）1131031