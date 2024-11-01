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高雄藤枝聯外道路坍方 台27線2.5k處路基掏空封閉

2024/11/1 12:05（11/1 12:46 更新）
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颱風康芮為高雄山區帶來風雨，桃源區藤枝聯外道路1.5K及10.2K處1日上午發生路樹倒塌、落石坍方，道路雙向管制，禁止通行。（高雄市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月1日
颱風康芮為高雄山區帶來風雨，桃源區藤枝聯外道路1.5K及10.2K處1日上午發生路樹倒塌、落石坍方，道路雙向管制，禁止通行。（高雄市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月1日
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（中央社記者洪學廣高雄1日電）颱風康芮為高雄山區帶來風雨，高雄桃源區藤枝聯外道路1.5K及10.2K處今天上午發生路樹倒塌、落石坍方，目前雙向管制；另台27線2.5K處也發生路基掏空，正封閉修復。

受颱風風雨影響，高雄六龜區荖濃溪水暴漲湍急，位於台27線2.5K處今天上午7時許發生路基坍塌、掏空，六龜警方到場立即設置三角錐管制，並通報交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段勘查修復，避免意外發生。

此外，桃源區藤枝聯外道路1.5K及10.2k處上午8時許也發生路樹倒塌、落石坍方，妨礙雙向通行，警方已通知協力廠商，目前雙向管制禁止通行，以確保用路人安全。（編輯：郭諭儒）1131101

#交通部公路局南區養護工程分局
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