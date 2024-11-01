本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市東光路機車可直接左轉光復路 11/4中午起實施

2024/11/1 16:05（11/1 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為提升通行效率，新竹市政府表示，4日中午12時起將開放機車從東光路直接左轉光復路二段，免兩段式左轉。圖為機車騎士於待轉區等待轉往光復路二段情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月1日
為提升通行效率，新竹市政府表示，4日中午12時起將開放機車從東光路直接左轉光復路二段，免兩段式左轉。圖為機車騎士於待轉區等待轉往光復路二段情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）竹市府今天表示，經統計上午尖峰時段東光路左轉光復路二段的機車數計約800多輛，為提升通行效率，11月4日中午12時起開放機車從東光路直接左轉光復路二段，免兩段式左轉。

新竹市代理市長邱臣遠今天前往光復路二段與東光路口視察，了解此路口尖峰時段的車流情況，由新竹市交通處長倪茂榮進行簡報說明。

倪茂榮指出，根據調查數據顯示，晨峰時段從東光路到光復路二段待轉的機車數量高達800多輛，平均每個紅燈停等週期約有50輛，過去雖已加大待轉區但仍不敷使用，待轉機車常溢流至對向車道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對改善事宜，倪茂榮表示，經委託顧問公司分析各方向車流量並提改善方案，在由交通改善小組多次討論後取得共識，將在學府路增加1車道，東光路機車待轉溢流問題則以取消兩段式左轉方式改善。

交通處提供新聞資料指出，近日將拆除東光路機車兩段式左轉牌面，並調整相關標誌、標線及號誌，4日中午12時起實施東光路直接左轉光復路二段，原有機車待轉格將保留，跟不上車流速度的車輛仍可於待轉格停等。（編輯：戴光育）1131101

#倪茂榮
#東光路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：