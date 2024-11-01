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北市逾2800株路樹傾倒 蔣萬安：幹道已大致復舊

2024/11/1 17:02（11/1 18:18 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市長蔣萬安今天說，颱風康芮導致台北市4800多件災情，其中超過2800件是路樹倒塌，在各局處全力投入搶救災之下，僅花1天時間就把主、次要幹道大致恢復原狀。

蔣萬安今天下午率台北市副市長張溫德、工務局長黃一平及消防局長莫懷祖等官員，前往松山區民族國小旁巷弄視察災後復原情形，並為清潔隊員送上運動飲料、零食等補給品。

蔣萬安在了解現場情形後接受媒體聯訪表示，截至約下午3時為止，台北市災害應變中心共接獲4800多件災情通報，其中路樹倒塌就超過2800件，建物毀損、招牌掉落、民生基礎設施災情等也各有數百件，各局處已全力投入市容復原中。

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蔣萬安指出，對比民國104年的蘇迪勒颱風，當時同樣在市區持續刮起11級的強陣風，災後花了約2週時間才完全復舊，此次市府各局處只花了一天就把主、次要幹道都大致恢復原狀。

蔣萬安說，清潔隊員真的太辛苦了，5000名員工今天上午5時就全員出動，努力清掃路上枯枝落葉，類似民生東路4段97巷整株路樹倒塌的情形，則需要跨局處協同處理，包含消防局機具切割、工務局支援移除等，耗費相當多人力及時間。

蔣萬安坦言，復舊工作確實會造成市民不便，但所有人員都很努力，希望民眾多體諒，接下來剩下巷弄可能還會有無法即刻移置的大型倒塌路樹，會先暫時放在不影響交通的地方，清潔隊預計明天清晨趁著車流量少的時候，沿路一次載走。（編輯：張銘坤）1131101

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