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為台灣設計展暖身 彰化田尾舉辦探索花卉活動

2024/11/4 17:55
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（中央社記者鄭維真彰化4日電）彰化田尾鄉將於9至10日舉辦「Open Garden同樂會」，讓遊客探索在地花卉產業；副縣長林田富表示，此活動是提前為明年台灣設計展暖身，田尾將作為主要展區之一。

田尾鄉公所與彰化縣田尾休閒農業協會今天舉辦「Open Garden同樂會」宣傳記者會，將結合在地特色休閒花卉產業店家，讓遊客透過活動走訪花間小巷，深度體驗田尾鄉之美。

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林田富說，田尾鄉是彰化重要花卉生產基地，包括有傳統花卉產業、園藝、庭院設計等多樣化發展，這次活動還有漢服、擴香石手作等體驗，田尾將作為明年台灣設計展主要展區之一，藉由此活動提前暖身，讓更多人了解田尾花卉產業。

彰化縣田尾休閒農業協會理事長羅國誌表示，田尾有許多鮮少人知秘境，這次有多家業者開放私人園區，除推廣花草樹木外，也會分享園藝生活，例如平時如何整理、照顧植物，期望能引發共鳴。（編輯：李淑華）1131104

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