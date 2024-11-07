屏東農業委外廠商弊案 議員憂影響綠鬣蜥捕捉移除

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）屏東縣政府農業處捕蜂捉蛇、捉綠鬣蜥委外處理爆弊案，縣府人員1名與廠商3人羈押禁見；正值紅豆抽芽期，議員陳揚質疑綠鬣蜥移除作業面臨空窗。農業處表示，小額委外處理。

農業處委外廠商涉謊稱報案，並以假照片製作不實成果紀錄表，向農業處詐領契約價金；屏東地檢署昨天依貪污治罪條例，向法院聲押禁見1名縣府技工及3名廠商，另有1名承辦人以新台幣8萬元交保。

由於該廠商也負責綠鬣蜥業務，國民黨籍屏東縣議員陳揚今天總質詢表示，廠商接受調查中恐有空窗期，正值紅豆抽芽階段，綠鬣蜥危害讓農民苦不堪言，農業處應有配套措施，建議縣府暫與外縣市借將。另外，廠商涉浮報成果，盼查明綠鬣蜥今年捕捉量是否有黑數。

農業處長鄭永裕會後接受媒體聯訪表示，廠商浮報主要是在捕蜂捉蛇業務，綠鬣蜥以剪尾計數較無虛報問題。年底前移除工作可能採小額經費委外處理，會加強整體查驗機制。

依農業處數據，今年截至11月4日已移除2萬7468隻，適逢紅豆、毛豆等農作物種植季節，農民反映幼苗遭綠鬣蜥啃食，縣府也在10月起針對萬丹、新園地區啟動「夜間巡捕 守護農民」專案。

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民進黨籍立法委員徐富癸今天至新園及萬丹鄉會勘表示，2地農民展示自己以漁網所製成的防護圍籬網，捕獲及防治綠鬣蜥成效斐然，要求農業部林業保育署對綠鬣蜥捕捉經費持續，明年度經費編列應適度提高補助額度。

徐富癸也建議，請農糧署及縣府給予受害農民適度防護資材補助，盼農糧署明年度開辦「綠鬣蜥防治資材補助相關專案計畫」，讓綠鬣蜥問題能從「持續捕捉」與「田間防護」2個重要面向著手。（編輯：李淑華）1131107