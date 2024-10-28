枋寮外環道、屏南快速公路期程 立委徐富癸爭取加速

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）立委徐富癸今天率立法院交通委員會赴屏東考察，爭取加速枋寮外環道及屏南快速公路工程期程，交通部長陳世凱表支持；外環道可望2028年通車，屏南快估明年中環評。

民進黨立委徐富癸邀集陳世凱與台鐵公司、民航局、觀光署、公路局、鐵道局等相關單位，對屏南重大交通建設進行規劃視察；項目包含枋寮外環道、屏南快速公路、枋寮車站大平台、屏南觀光鐵道、恆春機場活化等。

台1線枋寮水底寮到楓港路段為往來台東與墾丁要道，每逢連假必塞，徐富癸表示，協力屏東縣政府爭取枋寮外環道工程，採東側外環道方案，經費約新台幣11.64億元；此案已於2023年核定基本設計報告，目前辦理設計作業工程用地，預計2026年前完成用地取得，同年底視省道改善計劃經費情形檢討發包，工期22個月，預計2028年完工通車。

徐富癸說，已請縣府加快土地徵收作業，只要取得用地，盼趕在明年動工，讓鄉親有更快速便利交通廊道可用；另外，屏南快現在啟動綜合規劃，明年底完成環評後，2026年希望環境部加快審查，審查完畢後，交通部就可啟動用地徵收程序，希望1年半到2年間可取得用地。

屏南觀光鐵道部分，徐富癸指出，未來觀光鐵道預定於內獅站銜接南迴線，也要求交通部加快相關審核，恆春經濟產業能否再次加強，非常仰賴恆春觀光鐵路建設；此計畫可行性研究將於今年11月底提出期中報告，鐵道局將邀集縣府等相關單位討論協調，預計明年5月底提出期末報告，後續辦理提報審議作業。

陳世凱今天會中表示，土地徵收是枋寮外環道期程加速關鍵，如能更快完成土地取得，便能將通車時前提前，以2027年通車為目標；而屏南快速公路，不僅是救命道路，也能促進恆春半島觀光，會與環境部協調加速進行。

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屏東縣政府秘書長楊慶哲接受媒體聯訪表示，關於枋寮外環道、枋寮車站高架化、屏南快速公路、恆春機場活化及恆春觀光鐵道，希望交通部規劃能加速，將期程縮短。屏南快是恆春救命道路；枋寮外環道可以紓解水底寮交通阻塞；枋寮車站高架化，前後站可以貫通，活化枋寮都市計畫。

至於恆春機場活化，楊慶哲說，現有硬體設施無法讓大型飛機起降，可航行期也受到落山風影響，設備若沒有改善，無法解決恆春機場活化；短期改善措施，以超輕航機導覽為目標，盼召集相關單作整合，加長可使用時間。（編輯：陳仁華）1131028