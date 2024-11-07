牡丹社事件150年 屏東牡丹鄉與日宮古島簽MOU

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）今年是牡丹社事件150周年，屏東縣牡丹鄉長潘壯志日前率牡丹及高士部落族人，前往日本宮古島市簽署交流協定備忘錄，並揭牌愛與和平紀念碑說明石刻，發展兩地合作關係。

屏東縣政府原住民處今天發布新聞稿表示，今年適逢牡丹社事件150周年，牡丹鄉安排代表團於11月4至8日參訪宮古島，設置愛與和平紀念碑石刻，以說明紀念碑設置目的與理念，並舉行排灣族祈福儀式，把平安祝福傳遞到宮古島市每個角落，期盼更多民眾了解並關心此歷史事件。

原民處指出，牡丹鄉公所此行也和宮古島市役所簽訂交流協定備忘錄（MOU），希望在教育文化、觀光旅遊，及產業推廣等3個面向，建立雙方合作基礎。牡丹鄉與宮古島市同地處國境之南，以地方層級推動台日雙方城市外交，盼透過雙邊交流活動，發展兩地合作關係。

宮古島市是牡丹鄉在國際交流上第1個合作夥伴，原民處說，兩地因過去歷史事件產生連結，2005年時任牡丹鄉長林傑西即推動「牡丹社事件－愛與和平世紀大和解」和平之旅，在時任宮古島市長伊志嶺亮見證下，宮古島後裔理解並接納牡丹鄉善意，雙方遺族握手、擁抱，共同面對歷史苦難。

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原民處提及，為紀念這份寬容胸懷，牡丹鄉公所製作「愛與和平紀念碑」，分別設置在牡丹鄉「牡丹社事件紀念公園」及宮古島市「下地中學校」，以傳達愛與和平的普世價值。2023年宮古島為表重視，將紀念碑移置至カママ（kamama）嶺公園，石碑面向朝牡丹鄉方向，展現日方善意與理解。

依縣府資料，1871年恆春半島發生宮古島納貢船海難「琉球漂民事件」，54名琉球人不幸失去生命，後來成為1874年「日本出兵台灣」重要導火線，引發一連串歷史事件，稱為「牡丹社事件」，在日本則稱為「台灣事件」。（編輯：李亨山）1131107