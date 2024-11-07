康芮災後 宜蘭五峰旗風景區、碧候溫泉持續封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）颱風康芮日前侵襲宜蘭，一度造成縣內多處景點封閉。經搶修後，多數景點已恢復開放，但五峰旗風景區因落石較多，待放晴後才進入勘查，評估開放時間；碧候溫泉也因聯外道路受損，持續封閉。

康芮颱風日前侵襲宜蘭時，造成多處山區道路落石、中斷，其中太平山國家森林遊樂區主要聯外道路「宜專一線」11公里處下邊坡的路基遭淘空，崩塌長約15公尺；南澳鄉碧候溫泉的聯外道路路基也遭淘空。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，康芮颱風過後，縣內所轄多處景點因持續進行災後復原整備工作，一度暫時休園，近日已陸續開放，但五峰旗風景區由於土石崩落，步道欄杆損壞等較嚴重的災情，尚無法確認開放時間，必須等天氣轉晴後進場評估。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，碧候溫泉主要聯外道路從今年7月颱風凱米過後，就因毀損嚴重暫時封園，如今整體道路復建工程要到明年6月，之後才能恢復對外開放碧候溫泉園區。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區雖已重新對外開放，但「宜專一線」11公里經初步搶修後，實施單線雙向管制，完全修復恐需半年，呼籲用路人行經時配合交管。園區內的人氣蹦蹦車設施今年受颱風凱米影響，沿線1處路基流失，考量安全，至今維持局部復駛至1公里處；園區的茂興懷舊步道因有坍方，暫停開放。（編輯：張銘坤）1131107