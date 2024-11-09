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颱風樹倒猢猻散 猴群退回山區台東農民盼別再來

2024/11/9 11:29（11/9 11:58 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣9日電）颱風康芮侵襲台東，將許多樹木連根拔起，樹林變得稀疏，猴群因此退回山區，暫時阻斷猴群往平地永安村遷移，農民盼猴群「乖乖回到山林吧」。

康芮颱風從東海岸登陸，越過海岸山脈後仍為台東縱谷帶來13至15級陣風，鹿野鄉、關山鎮、池上鄉許多樹木遭連根拔起，樹林變得稀疏，仰賴茂密枝葉棲息的動物紛紛消失。

在鹿野鄉永安村往熱氣球場地的龍馬路旁，颱風過後，樹林遭強風吹得七零八落，原本棲息在林內的猴群退回到山區，猴群遷徙到永安村的危機暫時解除。

永安村長陳志輝今天告訴中央社記者，颱風過後，他看到一群猴子走電線越過馬路，撤回到山上，這幾天都沒有下山，可能是原本棲息的樹林、竹林被颱風打得稀疏，少了藏身和嬉戲處，才暫時退回山區。

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住在附近的張姓民眾表示，這2年他觀察到猴群逐漸從山上接近永安村，龍馬路這路段很適合猴群移動路線，越過龍馬路後就可以進入高台溪綠廊，然後進入到永安村，一旦在永安村附近建立穩定族群，那對農產品造成很大威脅，永安村在民國96年獲選10大經典農村、107年奪金牌農村，主要農作物鳳梨、香蕉，這些都是猴群最喜歡的食物。

陳志輝表示，希望這猴群回到山區後就不要再回來，否則幾年後，永安村農作物可能飽受猴害。（編輯：郭諭儒）1131109

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