嘉縣購物節抽出70萬汽車 得獎者未接電話另通知

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣商圈購物節消費摸彩活動10月底結束，總消費金額達新台幣4.5億元，今天由縣長翁章梁直播抽獎，莊姓民眾獲得最大獎價值70萬汽車，但他未接電話，縣府將另行通知。

嘉義縣政府結合縣內16大商圈及觀光工廠協會10月時共同舉辦商圈聯合購物節，期間內至指定商圈及觀光工廠消費單筆滿200元可獲1組抽獎序號，獎品有iPhone16、Gogoro電動機車、蒸氣電子衣櫥及SUZUKI汽車。

嘉義縣經發處今天在縣府舉辦購物節直播抽獎，由翁章梁抽出汽車得主，為莊姓民眾獲得，翁章梁並親自打電話給得主，但他一直未接電話；經發處告訴中央社記者，會再以簡訊或電話通知他獲獎的好消息。

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翁章梁說，今年是嘉義縣第3年舉辦商圈聯合購物節，在各商圈及觀光工廠協會店家齊心努力下，購物節帶動的消費金額約4.5億元，比去年3.7億元再多出8000萬元業績，希望明年的成績可以繼續成長。

經發處表示，得獎名單公布後1週內將以電話或簡訊通知中獎者，中獎人可在11月12日至11月25日期間，由本人攜帶身分證至指定領獎地點兌換，逾期未領則喪失領獎資格，中獎人與發出抽獎序號店家負責人及其二等親不得為同一人，若有此狀況視為獲獎無效。（編輯：謝雅竹）1131108