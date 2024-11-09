台南規劃發表智慧海灘 樹立台灣海域休閒新標竿

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（中央社記者張榮祥台南9日電）國立成功大學攜手台南市政府完成全台首座「智慧海灘」規劃，結合AI（人工智慧）、海域自動化監測、物聯網即時資訊展示等技術，樹立台灣海域休閒活動新標竿。

「智慧海灘」今天在台南市安平觀夕平台發表，規劃案由海洋委員會補助，台南市觀光旅遊局委託辦理，將作為全台推廣智慧海域設施範本，應用到各主要海灘，促進海洋活動安全、智慧與永續發展。

擔任計畫主持人的成大近海水文中心主任董東璟指出，智慧海灘包含智慧監測、智慧模型、即時展示與巡守救助等，透過攝影機、雷達、浮標、無人機等監測海灘與海上資料狀況，海上浮標監測也可量測海域水文氣象狀態，提早掌握風險，降低危害發生。

另外，利用攝影機監測海灘人流、海上泳客及水域遊憩活動類別，過去比較少見，隨著攝影機普及化，愈來愈便利便宜，未來具廣泛推廣潛力。

董東璟表示，智慧海灘核心是AI智慧模型，基於深度學習方法建立，以辨識人流、活動及溺水事件，透過影像蒐集訓練，讓智慧模型認識各種水域遊憩活動及多樣溺水樣態，代替救生員眼睛。

研究團隊更提出設置「智慧海灘屋」構想，整合智慧監控、AI模型及資訊即時展示等，類似救生員小屋，常見於國外沙灘，只是將小屋升級智慧化，作為海灘監控、資訊與救助基地。

成大表示，智慧海灘規劃為海灘安全和觀光管理帶來技術革新，也象徵智慧城市概念在台灣實踐延伸，將提升當地海洋觀光經濟效益，更是台南市邁向智慧城市關鍵一步。（編輯：郭諭儒）1131109