林保署花東各招考13名森林護管員 21至62歲來挑戰

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）林業保育署花蓮分署、台東分署昨、今天舉辦森林護管員甄試，各招考13人，考生最年長62歲，最年輕僅21歲，女性考生巾幗不讓鬚眉，騎循環檔機車、揹20公斤負重衣挑戰。

測驗分成兩階段，昨天第一階段術科測驗，今天進行學科筆試、口試，考試結果預計11月11日上午10時於花蓮分署、分署門口及官網公告，並另寄發甄試結果通知書。

台東分署在東海國中舉辦，總共吸引69人報名，報名者中有7成設籍台東縣或居住台東縣，也有高達5成以上是原住民族考生，包括阿美族、排灣族、卑南族、布農族及泰雅族等5個族群。

通過騎乘檔車測驗的考生接續負重跑走測驗，考生們需要負重20公斤，在規定的時間內走完或跑完1500公尺（男生於12分內、女生於13分30秒內），術科測驗全部合格才能參加今天的筆試與口試。筆試包括作文、森林及自然保育概論，測驗考生相關知識及應變能力，知識與體能兼備者才足以肩負巡護山林責任。

台東分署指出，考生最年長為62歲，最年輕僅22歲，也有9名女性考生，巾幗不讓鬚眉、帥氣的騎著循環檔機車、揹著20公斤負重衣在操場上奮力跑走。

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花蓮分署表示，招考13名森林護管員，術科考試有83名考生挑戰，年齡最高58歲、最年輕21歲，原住民50名、8名女性報考，報名人數及錄取人數均創近年新高，總錄取率預計達15%以上。

錄取人員每月薪酬自新台幣3萬2296元起，逐年考核最高晉升至4萬8444元，明年也將依軍公教員工待遇調整情形調薪。此外，依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，並享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。（編輯：李淑華）1131110