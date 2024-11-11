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弘光師生赴韓參賽 爆米香融入歐風麵包奪3金6銀

2024/11/11 11:40
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）弘光科技大學師生參加韓國亞洲餐飲協會承辦的「AFA世界廚藝餐飲大賽」，將五穀雜糧、爆米香等台灣食材融入歐式麵包，或結合中式、西式糕點創意，奪3金6銀佳績。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，「AFA世界廚藝餐飲大賽」在首爾國際會展中心盛大舉辦，韓國總統尹錫悅親自出席開幕。匯聚來自韓國、台灣、中國、馬來西亞等11國、超過1500名參賽者，競賽項目涵蓋烘焙、料理、雞尾酒、咖啡拉花等多項技術。

食品科技系老師黃志雄、餐旅管理系老師鄭錦慶帶領4名學生參事，2人也報名社會組賽事。黃志雄奪社會組歐式麵包、創意麵包2面金牌，鄭錦慶以彩色繡球酥，減少包材用量，拿到社會組禮品包裝設計金牌以及創意糕點銀牌。學生鄭杰倫拿到歐式麵包銀牌，學生林暐勳在西式點心、創意糕點共獲2面銀牌，學生林瑋恩、曾映萱皆獲創意糕點銀牌。

黃志雄用台灣穀物釀造的威士忌、米酒、高粱酒做發酵種來製作歐式麵包、創意麵包，他說，在歐式麵包中加入雜糧粉、原粒，在創意麵包中加入雜糧粉、爆米香，使口感層次更多元。

鄭錦慶表示，糕點本身造型、色彩豐富，單獨呈現就具有高級感，以彩色繡球酥作為禮品包裝設計亮點，用不同顏色油酥條編織製作繡球酥，手工繁複耗時，但成品色彩豐富，「裸裝」就很精緻，大幅減少使用包裝耗材，美味又具環保。

鄭杰倫選擇用台灣南瓜來製作歐式麵包，他說，黃橙橙色澤讓麵包看起來更可口，外型也做成南瓜造型，有味覺、視覺雙重享受。

林瑋恩、曾映萱的創意糕點得獎作品，則結合中式西式糕點技法，多肉植物、玫瑰花等造型非常漂亮，林瑋恩的多肉植物月餅栩栩如生，像極了迷你盆裁。（編輯：郭諭儒）1131111

黃志雄
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鄭錦慶
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