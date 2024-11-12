台中11/18起停水36小時 市府：若遇颱風協調取消

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）因應水公司將進行4項工程，台中市11個行政區將從18日上午10時起停水36小時，市長盧秀燕今天表示，由於颱風將來襲，若影響台中市，將協調水公司，可能不適合在颱風期間停水。

台灣自來水公司第四區管理處為維護大台中市民供水穩定，將辦理閥類及管線改善等4項工程，預計18日上午10時起至19日晚上10時停水36小時。

台中市經濟發展局說明，停水區域包含台中市潭子區、大雅區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區以及烏日區等11區，停水戶數21萬5021戶，降壓戶數1萬303戶，共計影響22萬5324戶。

因應這次停水，盧秀燕今天在市政會議中提醒市民預先儲水備用，停水期間關掉抽水馬達，復水再開避免爆裂。

盧秀燕指出，根據中央氣象署天氣預報，颱風可能於週末起影響台灣，颱風來襲又要停水，民眾可能很不方便，她指示經發局與自來水公司協調，若颱風動向不變，如果會影響台中市的話，可能不適合停水。（編輯：謝雅竹）1131112