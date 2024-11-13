雲林巾彩耕地藝術節將登場 毛巾童趣碰出新火花

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）2024雲林巾彩耕地藝術節將於16、17日在雲林縣同心公園登場，活動以「童趣奇想、巾彩魔法城」為主題，結合毛巾產業和童趣元素，營造親子同樂的夢幻場景。

行政院雲嘉南區聯合服務中心今天舉行第6屆「巾彩耕地藝術節」雲林場行銷記者會，民進黨立委劉建國、服務中心執行長劉米山等人共同揭示此次藝術節的亮點，推動虎尾毛巾產業與地方文化的深度結合，並期望活動帶動雲林的經濟與文化發展。

毛巾協會理事長巫金周指出，此次活動的永續理念，現場將展示低碳製程與環保紗線技術，體現虎尾毛巾產業對環境保護的承諾，毛巾的多元應用與創新也在活動中得到充分展示，讓毛巾不僅是生活用品，更是富有創意價值的藝術品。

劉建國說，虎尾的毛巾產業擁有深厚歷史底蘊，藝術節是一個讓大家認識雲林特色的重要機會，為了讓毛巾產業拓展，他上週在台北記者會擔任介紹人協助毛巾協會和日本知名飯店媒合，讓虎尾毛巾走向國際化，也期待透過活動推廣雲林毛巾品牌，讓更多人看見虎尾毛巾產業的獨特性，同時促進地方經濟。

劉米山表示，今年引入「兔兔超人」「單單熊」等正能量IP作為亮點，不僅豐富了活動的趣味性，也吸引了更多年輕家庭參與，讓毛巾產業走向更廣泛市場。

雲林巾彩耕地藝術節將於16、17日在雲林縣同心公園登場，設置絹印毛巾DIY、毛巾拼圖及手作坊等互動體驗，讓民眾在玩樂中認識毛巾製作工藝及其背後的文化意涵。（編輯：謝雅竹）1131113