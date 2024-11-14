蔣萬安：南機場社宅案持續溝通 盼往前推動

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）國家住都中心董事長花敬群日前表示，擬在台北市南機場附近以公辦都更蓋社宅，但因市府要求公益回饋而卡關。台北市長蔣萬安今天指出，已要求局處持續溝通，希望此案往前走。

蔣萬安今天出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮前接受媒體聯訪表示，南機場整宅在0403地震後需要儘速更新，但有很多住戶有安置需求，因此希望和鄰近正研擬以公辦都更蓋社宅的國家住都中心合作。

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蔣萬安說，依照都市更新條例及台北市公辦都更實施辦法規定，所有公辦都更案都需要提供公益回饋，但國家住都中心認為此案是不會出租出售、具有公益性的社宅，所以他已要求都發局及更新處持續溝通，希望這個案子往前走。

台北市都市更新處補充，國家住都中心是在8月向市府申請擔任此案實施者，收文後發現未提出更新公益性構想、基本說明不一致等細節，所以退回要求重新補正，絕非卡案。（編輯：方沛清）1131114