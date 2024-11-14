北捷劍南路站複合大樓動土 斥資42億元拚5年完工

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）斥資約42億元，台北捷運劍南路站多目標大樓今天動土，將蓋起地下2層、地上22層並結合商場、餐廳及轉運功能的複合式建築，預計118年完工。

台北市長蔣萬安今天出席捷運劍南路站多目標大樓動土典禮，他致詞表示，利用交通場站周邊土地並導入多元服務設施已是先進國家趨勢，此案完成後不僅會是文湖線與環狀線的交會點，也是進出內科的重要出入口，將讓大直地區更加繁榮。

台北捷運公司說明，這棟大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下2層、地上22層的複合式建築，總樓地板面積達1.3萬坪，提供辦公室、商場、教保中心及景觀餐廳使用，並設置綠廊，打造行人友善的動線與休憩環境。

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北捷指出，此案基地內北側為未來的捷運環狀線Y29站，待Y29站完工後，預期從劍南路站搭捷運到士林站所需時間會從30分鐘縮短為8分鐘，到新北產業園區站則由49分鐘縮短至28分鐘，成為串聯內科及北士科的重要交通樞紐。

北捷表示，興建工程標案契約金額約為新台幣42億元，由春原營造公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業公司共同承攬，將打造一棟符合生態、節能及健康理念的綠建築，預計民國118年完工後，能重塑周邊生活機能。（編輯：張銘坤）1131114