租期滿收回高球場土地 高市府：不符公益要求返還

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高市府收回高雄高爾夫球場土地，引發爭論。市府今天表示，由於球場經營環境、場地設施及合約公益性皆不符合約規定，租期屆滿後未提改善計畫也拒絕溝通，因此要求依約返還土地。

有球場會員指控，市府大幅漲租要讓球場無法經營，且突然要求點交土地讓人措手不及。高雄市工務局公園處今天發布新聞稿澄清表示，球場租期早於去年6月30日即屆滿，且未提出改善計畫也拒絕溝通，因此要求應依約返回土地。

工務局表示，球場經營環境、場地設施及合約公益性皆不符合約規定，且在球場租約屆滿後，工務局去年7月至12月間，共3次與業者協商並赴現場查核，要求提出營運改善計畫書，但業者遲未提出改善計畫。

工務局今年2月16日去函通知業者所提營運計畫書內容公益條款不符期待，應儘速修正後再行研議是否續租，並經查業者未能完全履行公益條款，今年4月16日洽俱樂部提出新出租方案及出租範圍，改採租金不打折，否則將收回土地。

工務局強調，期間多次邀請業者就新出租方案、出租範圍、農藥管理、水土保持及公益條款等協商，但業者仍堅持租金應援例打折，且並未具體回應公益、農藥及水保等相關議題。

工務局因此於今年8月8日函復業者應依租約返還土地，並再於今年10月24日及11月8日函通知業者無權占用土地作為高爾夫球場使用，除限期點交返還土地外，並追收占用期間使用補償金，其返還土地將開闢公園供市民使用。

工務局強調，此案相關協商期間長達半年以上，呼籲業者應正視並妥善協調會員權益問題，以免衍生消費糾紛。

業者日前在官方網站發出結束營業公告，球場數百名會員與員工組成自救會爭取權益，自救會認為市府通知倉促，業者無預警宣布停業，損及會員、球場員工權益。（編輯：陳仁華）1131117