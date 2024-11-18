守護鄉親財產教民眾識詐 雲林警啟動打詐儀錶板

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林縣警察局今年8月至10月詐欺案件，從479件下降至381件，至於財損金額，從2億3982萬下降至1億1596萬，未來將月月宣導打詐儀錶板，教民眾識詐，守護個人財產。

根據雲林縣警察局統計，從今年8月至10月詐欺案件，從479件下降至381件，減少98件；至於財損金額，從新台幣2億3982萬下降至1億1596萬元，減少1億2386萬元。

與全國相比，全國10月受理1萬8094件，雲林縣10月受理381件，只占全國2.11%，全國10月財損120億6844萬元，雲林縣10月財損1億1596萬元，只占全國0.96%。

雲林縣警察局長李建民表示，雲林縣強力打擊詐騙集團，除了線上警力，還和金融機構、民間團體、計程車司機等單位合作。

打詐工作成效，從1月迄今已經查獲51件383人，查扣不法利得逾8367萬餘元，今年1月迄今與金融機構及超商共同攔阻民眾遭受詐騙金額達1億6484萬7177元，成功為鄉親防堵財產損失。

李建民說，「打詐新四法」已於今年7月完成立法，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科3億元以下罰金，且加強網路廣告平台業者、金融業者及電信業者責任，讓相關單位共同來防範詐欺犯罪，民眾切勿以身試法。

雲林縣警察局昨天啟動打詐儀錶板，被害者分享受騙實例，未來月月下鄉宣導打詐儀錶板內容，提升識詐警覺心，防止民眾受騙。（編輯：郭諭儒）1131118