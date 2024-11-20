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挪威宣教士2代訪伯大尼之家 與玩伴重溫半世紀情誼

2024/11/20 15:36（11/20 16:46 更新）
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社福機構屏東伯大尼之家由挪威宣教士蘇超生（Arnulf Solvoll）開辦，蘇超生兒子蘇但以理（Oddwin Solvoll）（中）11月中訪台，與兒時玩伴王燕琨（左）、麥章生（右）重溫半世紀情誼。中央社記者黃郁菁攝 113年11月20日
社福機構屏東伯大尼之家由挪威宣教士蘇超生（Arnulf Solvoll）開辦，蘇超生兒子蘇但以理（Oddwin Solvoll）（中）11月中訪台，與兒時玩伴王燕琨（左）、麥章生（右）重溫半世紀情誼。中央社記者黃郁菁攝 113年11月20日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）社福機構屏東伯大尼之家由挪威宣教士蘇超生開辦，其子蘇但以理在台度過童年；年過6旬的蘇但以理11月中訪台、與兒時玩伴重溫半世紀情誼，並表示，盼更多人關心憨兒。

牧師蘇超生（Arnulf Solvoll）1966年開辦「伯大尼兒童之家」，收容20多名小兒麻痺孩子。經過數十年發展，屏東伯大尼之家成為智能障礙與多重障礙者托育住宿機構，現有117名院生。蘇超生兒子蘇但以理（Oddwin Solvoll）11月中訪台，拜訪他眼中第2個家，今天伯大尼之家安排院生贈予手繪蘇但以理畫像與台灣水果，場面溫馨。

「小時候都在這裡光腳跑來跑去」，68歲蘇但以理以流利中文懷念表示，當年和父母、姊姊坐船2個月才來到台灣，9歲至19歲間住過台灣約7年，24歲時曾再住1年；此後，僅有2至3次來台機會，退休後較得空，安排了15天來台行程，也想找兒時玩伴敘敘舊。

蘇但以理是院生口中的「蘇哥哥」，當年養蛇、射魚帶頭玩耍；蘇但以理說，以前在田間小路，看到小蛇就會抓來養，且院裡老鼠很多，便自行設鼠籠餵蛇，有條養到2公尺大蛇，後來還製成標本帶回挪威。

許多院生對這段養蛇往事記憶猶深，當年跟在後頭的小弟弟王燕琨便是其中之一。王燕琨今年60歲，6歲到國小畢業期間因小兒麻痺住在伯大尼之家。王燕琨說，因為伯大尼之家的經驗，至今生活方式深受影響；長大後持續往野外跑，溯溪、野營、潛水等，戶外活動樣樣來，不因殘障自我設限，「蘇哥哥」6年前來台時曾一起潛水，兩人已約好未來要一起在挪威小島露營。

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伯大尼之家起初只有1間小房子，蘇超生當時在院所教年輕人做木工，並收容小兒麻痺孩子。蘇但以理說，現在伯大尼之家很大，房子也很舒適，以前只有養豬、雞，現在動物多了很多；很高興伯大尼之家還在，而且環境很好，「房間都有冷氣」，院所現在也收容智能障礙與多重障礙者，盼大家一起關懷憨兒。

屏東伯大尼之家表示，現在有100多名特殊生仍在排隊收容，不過院方面臨缺工問題，至少須新增30名教養人員才能全部接收，盼有新血加入，一起照顧須幫忙的孩子。（編輯：陳仁華）1131120

社福機構屏東伯大尼之家由挪威宣教士蘇超生（Arnulf Solvoll）開辦，其子蘇但以理（Oddwin Solvoll）（中）6年前返台時，與兒時玩伴王燕琨（右）一同潛水，約好未來要到挪威小島露營。（王燕琨提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月20日
社福機構屏東伯大尼之家由挪威宣教士蘇超生（Arnulf Solvoll）開辦，其子蘇但以理（Oddwin Solvoll）（中）6年前返台時，與兒時玩伴王燕琨（右）一同潛水，約好未來要到挪威小島露營。（王燕琨提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月20日
牧師蘇超生（Arnulf Solvoll）1966年在屏東開辦「伯大尼兒童之家」，其子蘇但以理（Oddwin Solvoll）11月中來台拜訪他眼中第2個家，伯大尼之家20日安排院生贈予手繪蘇但以理畫像。中央社記者黃郁菁攝 113年11月20日
牧師蘇超生（Arnulf Solvoll）1966年在屏東開辦「伯大尼兒童之家」，其子蘇但以理（Oddwin Solvoll）11月中來台拜訪他眼中第2個家，伯大尼之家20日安排院生贈予手繪蘇但以理畫像。中央社記者黃郁菁攝 113年11月20日
挪威宣教士蘇超生（Arnulf Solvoll）1966年開辦「伯大尼兒童之家」，收容20多名小兒麻痺孩子，經過數十年發展，屏東伯大尼之家成為智能障礙與多重障礙者托育住宿機構。（屏東伯大尼之家提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月20日
挪威宣教士蘇超生（Arnulf Solvoll）1966年開辦「伯大尼兒童之家」，收容20多名小兒麻痺孩子，經過數十年發展，屏東伯大尼之家成為智能障礙與多重障礙者托育住宿機構。（屏東伯大尼之家提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月20日
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