防學校社團狼師 議員提合約納良民證

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（中央社記者劉建邦台北25日電）議員指出，北市高中職以下學校社團約2000個，外聘老師近6000人，為防校園現狼師，建議校方應把提供良民證納入任用合約。教育局今天表示，將研議調整提供給校方參考。

國民黨台北市議員王欣儀指出，向市府調閱資料發現，學校外聘老師到校教學近6000人，但對學校社團聘用外師現行管理機制卻有漏洞，要求北市教育局全面強化監管機制與公開相關資訊公開。

她說，目前北市教育局僅要求學校社團的外聘老師在聘用前，針對曾有性侵、性騷、性霸凌等行為簽署切結書，但對其他如不當管教、體罰、言語霸凌等卻未納入規範，難達到防範未然效果。

王欣儀指出，因學校缺乏實際審核能力，切結書僅是存檔備查，若無事前檢舉，可能在事發後才被察覺，對學生將造成無法挽回傷害，且過去外聘社團老師如有問題，校方可直接解聘，認為簽署切結書非關鍵。

她建議教育局須研擬制式合約，明確規範學校外聘社團老師行為準則及聘用條件，讓各校有統一標準可依循，或在合約明定外聘社團老師需定期提供良民證，並加強備查不適任人員通報及查詢系統結果。

教育局對此回應，將研議調整外聘社團教師切結書形式或擬訂合約參考範本，並透過內部系統登載外聘社團教師的學經歷背景資訊，讓家長及學生以校園單一身分帳號登入查詢參考，掌握社團教學品質。

教育局表示，每學期都正式函文給各校，針對外聘社團教師應依涉性別事件人員通報查詢辦法及不適任教育人員通報查詢辦法落實定期查詢。

此外，校方也要確認不適任人員查詢自主檢覈表，包含警政署等相關單位是否有查詢且需定期回報，相關內容都會納為內控制度，且會每年至抽查學校，築起防線防堵狼師入校。（編輯：方沛清）1131125