台南與中央合作改善農水路 6年經費逾50億元

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府與中央合作改善各地農水路，108年至113年已投入經費達新台幣51.66億元，台南市長黃偉哲與農田水利署長蔡昇甫今天視察成果，預計明年再增加農地重劃區改善經費。

黃偉哲上午邀蔡昇甫視察善化區農地重劃區農水路改善成果，台南市地政局長陳淑美簡報指出，改善後剷除雜草路面平坦，道路寬度增加，且劃設路側邊線後大幅提升夜間行車安全性。

陳淑美指出，此區域周邊主要農作物以甘蔗、高麗菜及胡麻為大宗，改善後不僅提升農產品運輸效率，有效促進現代化農業發展，並可增加農民收入和競爭力。

黃偉哲表示，農路在功能上可使進出、貨物運輸更為便利，水路則也可提高排水或灌溉效率，避免滲漏，在都市有高速平整的路平專案，跨縣市之間有省道、國道，而在農村地區，更要把農路水路做好，才能讓農民高枕無憂。

蔡昇甫指出，農水路早年大多為牛車通行較狹窄，隨運輸需求增加需要改善，因台南市政府對農水路投注經費多，中央補足的農業預算也將照比例增加，預計明年於台南農地重劃區加農業建設，投入改善總預算也將突破6億元。

蔡昇甫說，針對現行農田水利署改善水路後，剩餘地僅鋪設土方滋生用路安全問題，將來辦理水路改善工程時，編列預算將把路側補邊一併納入設計工項，路基鋪設級配及確實分層夯實，並以原路面同材質鋪面一併完成補邊作業，避免二次施工。

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台南市地政局提供資料指出，台南市民國108年至113年投入農地重劃區農水路改善經費，包含中央補助共達51.6 6億元，完成農路改善約1489公里、水路約193公里及漁路約136公里，總長度相當3.9條中山高速公路。

地政局指出，明年市府不僅持續自籌預算2.5億元挹注農地重劃農水路改善，更向中央爭取補助，總計投入農地重劃區改善經費達約6.09億元，較去年增加9400萬餘元，將加速完成建設。（編輯：郭諭儒）1131126