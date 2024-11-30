高雄心衛中心主任疑涉霸凌 衛生局：降調非主管職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市衛生局社區心衛中心蘇姓主任遭投訴對下屬霸凌，因餐點未送達，逼得員工下跪道歉；衛生局今天公布初步調查結果，確認有不當對待的管理行為，疑涉霸凌，後續將嚴查嚴辦。

高雄市衛生局發布新聞稿公布調查初步報告，衛生局認定心衛中心蘇姓主任不當對待的管理行為事實明確，疑涉霸凌。昨天立即調離現職並降調他機關非主管職，後續將進行霸凌調查，並強調「嚴查嚴辦嚴懲」。

國民黨高市議員李眉蓁昨天質詢揭露，高雄市長陳其邁在疫情期間造訪心衛中心，中心主管卻因餐點未在陳其邁離開前抵達大怒，逼得下屬只能下跪道歉，事後降調離開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局今天指出，蘇姓主任於2021年因權勢言語不當，致使部屬畏懼下跪，已是不當對待的管理，並疑涉及霸凌行為。不當對待指對個人施加的行為或態度，這些行為或態度不尊重該人的基本權利，並對其造成心理、情緒或身體上的傷害。

此外，衛生局也依據「衛生局員工職場霸凌防治、申訴及調查處理要點」，組成有外部專家過半的獨立調查小組，針對蘇姓主管行為嚴查，衛生局強調，一週內調查完畢，將依調查結果嚴辦嚴懲。（編輯：郭諭儒）1131130