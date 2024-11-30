林志潔結合新竹小農稻米 義賣所得捐社福團體

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）陽明交大特聘教授林志潔今天說，台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，地方歡慶並加碼做公益，民眾持10張11月發票可用新台幣20元購1公斤「好香米」，發票與所得捐社福團體。

行政院政務顧問、國立陽明交通大學特聘教授林志潔今天接受媒體訪問表示，為慶祝台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，並響應公益，她在服務處準備200包、每包1公斤在地小農產的「好香米」，民眾只要持10張11月發票，可用20元購得。

林志潔指出，此次活動不僅能推廣在地小農產品，後續將義賣所得現金和發票捐贈給家扶基金會、球芽基金會，也盼喚起民眾共同響應公益活動。

她說，另對於新竹教育界和棒球運動，已培育優秀球員，也盼中央與相關協會持續挹注資源，提升新竹棒球軟硬體設施，讓球員有良好的訓練環境與空間。

林志潔指出，而在改建後的新竹棒球場於過去2年來受到政治操作，至今無法啟用，主政者應化解障礙，把球場還給球員、球迷，以重啟賽事，也為新竹經濟挹注新動力。

媒體提問，2026新竹市長選舉，民眾黨立院總召黃國昌日前表態，不排除任何可能性，若黨有需要一定下去戰，對此林志潔說，參選是每個人的權利，這是人民的參政權。

至於後續選舉計劃，林志潔表示，新竹選民結構較複雜，選舉的變數仍多，新竹也是重要城市之一，無論用什麼身分，她及民進黨議員等都會努力。（編輯：方沛清）1131130