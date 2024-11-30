濱線觀光列車哈瑪星號啟航 訂11/29為高雄鐵道日

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市濱線觀光列車「哈瑪星號」今天啟航，高雄市長陳其邁從當年的高雄港站站長陳文川手中接下象徵火車通行證的「電氣路牌」，並宣布將11月29日訂為高雄鐵道日。

高雄市政府今天舉辦「哈瑪星號」啟航儀式，文化局特地邀請當年高雄港站結束營運前的站長、現任台鐵南區營運處處長陳文川參與。陳其邁從陳文川手中接下「電氣路牌」，也宣布將11月29日「打狗-台南」段縱貫線正式營運的日子訂為「高雄鐵道日」。

陳其邁致詞時說，哈瑪星及高雄港站是高雄發展的起點，124年後的今天再次回到這裡，「濱線啟程:哈瑪星再出發」計畫，歷經超過1年與眾多單位努力和協助，讓哈瑪星號得以再次行駛於舊濱線軌道上，為高雄人帶來往日美好回憶。

活動也邀請當年服務於高雄港站的老員工回娘家，一同揭下「哈瑪星號」車頭牌，見證高雄歷史榮光。交通部觀光署長周永暉表示，一座城市的推進需要雙港及鐵道的運行，濱線啟航是一個新的開始，將高雄的美麗帶給更多人。

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文化局表示，此次園區展出31輛台灣鐵道史中不同時期、不同功能的火車，民眾可一窺鐵道在台灣發展中扮演的角色；此外，哈瑪星鐵道園區將五福路側的檢修車棚全面整理，並有商家進駐，回應歷史上從1900年到1908年打狗驛隨著填海造陸逐步往港邊長大的過程。

濱線觀光列車「哈瑪星號」將在每週末和國定假日行駛，班次將於每月1日起開放線上購票，並保留部分座位供旅客於發車當日在舊打狗驛月台現場購票。（編輯：謝雅竹）1131130