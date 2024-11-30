鳳山「勝利安居A」社宅動土 蕭副總統讚高雄最順利

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）全台最大案、高雄市鳳山區「勝利安居A」社會住宅今天舉辦動土典禮，副總統蕭美琴致詞時說，高雄是全台推動社宅最順利的城市，目前已有32處社宅，需要地方、中央共同努力。

「勝利安居A」社宅是目前全台新建最大案社宅，規劃1865戶，預計民國118年完工，總工程經費為新台幣103億餘元。蕭副總統說，她在國外生活多年，一回到台灣對國內各項政策不夠熟悉，但非常清楚社會住宅很重要，「我跟陳其邁的第1通電話就是討論高雄的社會住宅。」

蕭副總統也說，高雄是推動社宅的典範，地方政府配合中央政府大力推動，而在居住環境的需求除了耐用外，也要符合綠建築趨勢，更重要的是期待所有的公共設施與服務都能讓居民住得更安心。

高雄市長陳其邁致詞說，他任內推動社宅數是六都第一，如果沒有中央支持，高雄不可能有2萬多戶社宅，「這個是中央出錢、中央買單」，這麼好的事，市府就成立平台對接，讓政策執行更順暢。此外，高市把推動囤房稅後多的3億多元稅收，全都拿來補貼社宅租金。

內政部長劉世芳致詞表示，此案共有5000餘戶居住單元，這些土地是國防部無償提供，社會住宅不只是蓋好冷冰冰的建築，透過小造鎮計畫可提升生活品質。目前全台還有277處國有空曠土地，目前也在盤點興建社宅。

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劉世芳也向在場的立委，包括國民黨立委柯志恩、民進黨立委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等人喊話；劉世芳說，內政部的預算已送進立法院，希望立委大力支持，「目前有聽說有立委要刪減住都中心的預算，這些預算都會用在社宅興建、包租代管等租金，非常重要。」

根據住都中心資料，「勝利安居A」預計有7棟，規劃地上14層、地下2層建物，共1865戶社宅單元，預計設置店舖、出租辦公室及高雄市勞工局參建辦公室；此外，還有其他4塊基地，5處未來共可提供5000餘戶，將由「小造鎮」計畫，規劃整體都市設計、附屬設施和交通動線等。（編輯：郭諭儒）1131130