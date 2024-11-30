高雄26米耶誕樹點燈 12/20音樂、市集登場

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市耶誕節系列活動，在中央公園設置高達26公尺耶誕主燈「森之樹」，結合9大燈區打造過節氛圍，市府表示，活動即日起點燈，12月20至23日還有音樂表演與主題市集。

高雄市政府透過新聞稿表示，活動從「漫步中軸．光之饗宴」燈飾主題揭開序幕，點燈活動即日起至明年1月5日，時間為每天晚間6時至晚間0時。除了高26公尺耶誕主燈「森之樹」，還有結合公園環境燈區以及點亮「城市中軸」的中山路燈飾。

高雄市長陳其邁表示，26米主燈「森之樹」規模更勝去年，每15分鐘還會有泡泡雪花從耶誕樹高處飄落，配合現場燈光營造出南台灣獨有的耶誕氣息，中山路周邊道路與中央公園內還有麋鹿、大型禮物盒、耶誕老公公等，好玩又好拍，來高雄過耶誕節最值得。

高市府表示，主燈有著最自然純粹的綠色外觀，讓人彷彿置身森林懷抱中，樹身環繞著金色燈球與點點星光，與正前方長達近百公尺的「流光拱廊」相連。其他主題燈飾包括入口的「聖誕禮頌」、「星海隧道」，兩側草坡區的「Sweet Memory」、「霓光星球」、「晶喜雪花」，以及湖面旁的「月光祝福」和「星願寄語」等作品。

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高雄市經發局說明，去年首屆高雄聖誕生活節，連續2日精彩音樂表演卡司以及近200攤主題市集，吸引逾16萬民眾造訪，帶動中山路沿途商圈夜市人潮。今年「聖誕生活節」音樂表演與市集活動將於12月20日至23日登場。

高雄捷運公司也推出年底感恩活動，今明2天美麗島站有「2024高捷冬漫祭、美麗島桌遊節、玩玩具市集」聯合活動。12月7、8日美麗島站「懷舊聖誕電影院」，12月14日晚間7時在中央公園站有「高雄捷運動漫交響音樂會」、12月21日橋頭糖廠站有熱門的「蜜柑站長」見面會，12月22日上午7時時代大道有「蜜柑站長耶誕公益路跑」。（編輯：郭諭儒）1131130